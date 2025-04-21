شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتنظيم درجة حرارة جسمك مع تغير الفصول والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على درجة حرارة الجسم ثابتة أمرٌ بالغ الأهمية لصحتك العامة ووظائفك، فعندما ترتفع درجة حرارة الجسم أو تنخفض بشكل مفرط، قد يؤدي ذلك إلى حالات مثل ضربة الشمس، أو انخفاض حرارة الجسم، أو الجفاف، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن تنظيم درجة حرارة الجسم الأساسية يساعد على ضمان وظائف الأعضاء المثلى، ويحسن الأداء الأيضي، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتوتر.

سواءً أكانت شمس الصيف حارقة أم نسيم الشتاء القارس، فإن جسمك يعمل باستمرار للحفاظ على توازنه، ولحسن الحظ، هناك العديد من الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن أن تساعد في هذه العملية، وتساعدك على الشعور براحة أكبر طوال اليوم، بغض النظر عن حالة الطقس خاصة مع تغير الفصول حسب موقع "NDTV".

ينظم جسمك درجة حرارته بشكل طبيعي من خلال التعرق والارتعاش وضبط تدفق الدم. ومع ذلك، يمكن لعوامل خارجية، مثل الحرارة والرطوبة والنظام الغذائي والنشاط البدني، أن تُخل بهذا التوازن، تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتخاذ خطوات استباقية للتحكم في درجة الحرارة بفعالية، خاصةً في المناخات القاسية، إليك سبع نصائح لتنظيم درجة حرارة جسمك.

1. حافظ على رطوبة جسمك في جميع الأوقات

يلعب الماء دورًا أساسيًا في تنظيم درجة حرارة الجسم. فهو يُمكّن من التعرق وتحسين الدورة الدموية، وهما أمران أساسيان لتبريد الجسم، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا يُساعد على توازن درجة حرارة الجسم، خاصةً في الأجواء الحارة والرطبة.

2. تناول وجبات خفيفة ومتكررة

تزيد الوجبات الدسمة والدسمة من إنتاج الحرارة الأيضية وتجعلك تشعر بالدفء، تناول وجبات صغيرة ومتكررة مع الفواكه والسلطات والأطعمة المنعشة كالخيار أو الزبادي، تشير كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد إلى أن الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية تدعم الهضم وتخفض حرارة الجسم.

3. ارتدِ ملابس مناسبة للطقس

ارتداء ملابس فضفاضة وجيدة التهوية يُساعد جسمك على التخلص من الحرارة بكفاءة، في الصيف، اختر القطن أو الكتان؛ وفي الشتاء، ارتدِ طبقات متعددة لاحتجاز حرارة الجسم، توصي منظمة الصحة العالمية بارتداء ملابس مناسبة للطقس كخطوة أولى للتحكم في درجة الحرارة الخارجية.

4. تجنب الكافيين في درجات الحرارة العالية

الكافيين من مدارات للبول، ما قد يُسبّب جفاف الجسم ويرفع درجة حرارته الداخلية، تُحذّر مايو كلينيك من أن هذه المواد تُضعف قدرة الجسم على التبريد عن طريق الحدّ من التعرق والدورة الدموية.

5. خذ فترات راحة منتظمة من التعرض للحرارة أو البرد

سواء كنتَ تحت أشعة الشمس أو تعمل في بيئة باردة، فإن أخذ فترات راحة منتظمة داخل المنزل يُساعد جسمك على استعادة نشاطه، تنصح المعاهد الوطنية للصحة بالتبريد في أماكن مظللة أو مكيفة، أو التدفئة خلال فصل الشتاء للوقاية من التعب الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

6. مارس النشاط البدني بحكمة

ممارسة الرياضة في درجات حرارة شديدة الحرارة أو البرودة قد تُعرّض جسمك للخطر، لذا، يُعدّ التمرين في الصباح الباكر أو المساء صيفًا، بالإضافة إلى تمارين الإحماء المناسبة شتاءً، أمرًا ضروريًا، تنصح الكلية الأمريكية للطب الرياضي بتكييف جدول أنشطتك مع المناخ للحفاظ على تنظيم درجة الحرارة.

7. استخدم الكمادات الباردة أو الدافئة عند الحاجة

وضع كمادات باردة على رقبتك أو معصميك أو جبهتك يُساعد على خفض حرارة الجسم بسرعة، في الشتاء، تُساعد الكمادات الدافئة على أسفل ظهرك أو قدميك على الشعور بتوازن أكبر، يُوصي الأطباء بهذه التقنية على نطاق واسع لتخفيف التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة.