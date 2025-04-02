شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن امتحان مادة التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نظام امتحان طلبة المدارس الثانوية الرياضية في مادة التربية الرياضية ( العملي والنظري، بالثانوية العامة حيث توضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزيا وتشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية تقع في دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان.

وتوضع أسئلة الامتحان النظري لهذه المادة مركزياً، موضحة أن مواعيد عقد الامتحان، الدور الأول : الامتحان النظرى الثلاثاء الموافق 6 مايو المقبل والامتحان العملي الأربعاء الموافق 7 من نفس الشهر والدور الثاني : الامتحان النظرى الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٧م ، والامتحان العملي الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٨م، كما أن النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية 100 درجة وفقاً للقرار الوزارى الكنظم ويشترط لنجاح الطالب فيها الحصول على ما يلي:

- 30 % من الدرجة المخصصة للامتحان النظرى.

- 60 % من الدرجة المخصصة للامتحان العملي.

- التدريب الصيفى لطلاب المدرسة الرياضية لجميع الصفوف ) اعدادي / ثانوى ) اجباري وتخصص نسبة 10% من الدرجة الكلية لمدى الانتظام ومستوى الأداء في التدريب، ويكون المجموع الكلى للمادة 100 درجة والنهاية الصغرى 50 درجة.

ويحصل طالب المدرسة الثانوية الرياضية على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية .

وتقوم المديريات التعليمية بالآتي :

(1) ندب لجنة للإشراف على سير الامتحان النظري .

(۲) ندب لجنة لاستلام أوراق أسئلة الامتحان العملي والنظرى طبقاً لما تحدده الإدارة العامة للامتحانات.

(۳) ندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظرى .

(٤) ندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ودرجة الامتحان العملي ودرجة الامتحان النظرى واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية .

(٥) ندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/١٥ للدور الأول ويوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٣ للدور الثانى.