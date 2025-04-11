شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شركة الأهلي لكرة القدم يشارك في ماجستير الأحداث الرياضية بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المهندس أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم في ماجستير تنظيم الأحداث الرياضية بجامعة «SDA BOCCONI» وهي واحدة من أكبر جامعات الإدارة في العالم.. وهذه هي المرحلة الثالثة من الماجستير، وتجرى حاليًا في سويسرا ويتواجد فيها عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم في مقدمة 20 دارسًا فقط على مستوى العالم. تم اختيارهم بمواصفات ومؤهلات معينة؛ للتعرف الكامل على كيفية إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى كالأولمبياد وكأس العالم والبطولات القارية وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى.

خلال هذه المشاركة التي تستمر لمدة أسبوع يقوم أحمد حسام عوض ضمن وفد الدارسين بزيارة مقر فيفا والأولمبية الدولية وويفا وذلك للاطلاع على طريقة العمل الإداري وتشكيل اللجان وتوزيع المهام. وتحديد التكلفة المالية المطلوبة بما يضمن نجاح التنظيم وتحقيق العائد الاستثماري. تستمر الزيارات الميدانية لدارسي الماجستير خلال الفترة القادمة لعدة مؤسسات دولية رياضية في إيطاليا والبرتغال، والعديد من البلدان؛ للوقوف على التطوير الذي تشهده الجوانب التنظيمية الخاصة بكبرى الأحداث الرياضية.