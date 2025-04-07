شكرا لقرائتكم خبر عن بتنظيم هيئة الترفيه.. الخبر وجدة تستضيفان فعالية "جوازك للعالم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد محافظتا الخبر وجدة لانطلاق فعالية "جوازك للعالم"، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وتُعد من أبرز الفعاليات المخصصة للجاليات المقيمة في المملكة، وتحديدًا من دول السودان، والهند، والفلبين، وبنغلاديش.

وتهدف الفعالية إلى تقديم تجربة تتيح للمغتربين إعادة الاتصال بموطنهم الأصلي، وتعريف الزوار بثقافات متنوعة من خلال العروض الفنية، وتجارب الطهي، والحرف التقليدية، وورش العمل التفاعلية.

4 أيام لكل جالية

وتنطلق الفعالية أولًا في الخبر، إذ تُخصص 4 أيام لكل جالية على مدار شهر أبريل.

وتبدأ الفعالية مع الجالية السودانية من الأربعاء إلى السبت المقبل، وتليها الجالية الهندية من 16 إلى 19 أبريل، ثم الجالية الفلبينية من 23 إلى 26 أبريل، وتُختتم بجناح بنجلاديش من 30 أبريل حتى 3 مايو، ومن ثم الانتقال إلى جدة لاستكمال الفعالية.



تصميم بصري موحد

وتقدم "جوازك للعالم" تجربة متكاملة تنعكس من خلال تصميم بصري موحد وهوية فنية مستوحاة من الزخارف الشعبية، والأنماط النسيجية، والعناصر الطبيعية، والمعمارية الخاصة بكل دولة.

وخُصصت مناطق لكل جناح لعرض مكونات الثقافة، منها الأزياء والإكسسوارات التقليدية، والعروض الراقصة، والأطعمة المتنوعة، والحِرف اليدوية، إضافة إلى الأسواق المفتوحة، والمسارح، والمجسمات التفاعلية.

تعزيز التنوع الثقافي

وتأتي فعالية "جوازك للعالم" ضمن أهداف متعددة، من أبرزها تعزيز التنوع الثقافي وإبراز جمال تقاليد الدول المشاركة، وبناء جسور تواصل بين المقيمين والزوار، وخلق تجربة شاملة ممتعة وتعليمية لجميع أفراد العائلة، وتسليط الضوء على الإرث الثقافي من خلال الفنون والمأكولات.

ومن المتوقع أن تحظى الفعالية بحضور جماهيري واسع، لما تحمله من طابع احتفالي وتجارب نابضة بالحياة تعبر عن تقاليد عريقة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الترفيه وجودة الحياة لسكان المملكة.