اخبار السعوديه

السعودية | الخليج 365_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء …...

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