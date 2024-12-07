اخبار السعوديه

جددت المملكة العربية السعودية التزامها الراسخ بدعم التعليم العالمي من خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE).وانعقدت يومي 4 و5 ديسمبر 2024 في إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بوفد ترأسه وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي.دعم التعليم العالميوأكد الدكتور ناصر العقيلي، أهمية التعليم كركيزة أساسية...
حكم الشرع في ذبح دجاج بهدف الحمل.. فيديو
حكم الشرع في ذبح دجاج بهدف الحمل.. فيديو
السعودية | رئيس “كوب 16 الرياض”: 250 ألف هكتار من الأراضي تم إعادة تأهيلها
السعودية | الخليج 365_واس أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن رحلة منظومة البيئة بدأت بعمل منهجي مبني على إستراتيجيات وخطط، توّجت برفع مستوى الطموح بإعلان مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لإعادة تأهيل (40) مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، …...
السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم
السعودية | الخليج 365_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء …...
السعودية | ولي عهد مملكة البحرين يستقبل سمو وزير الخارجية
السعودية | الخليج 365_واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك على هامش أعمال المنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024). ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان …...