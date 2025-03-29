شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس مجلس النواب إلى مطار عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم الجمعة، إلى مطار عدن الدولي، في زيارة رسمية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر صحفية إن البركاني وصل على متن طائرة قادمة من الخارج، وكان في استقباله عدد من المسؤولين والقيادات السياسية.
وتأتي زيارة البركاني في ظل تطورات سياسية متسارعة، وسط ترقب لما قد تحمله من لقاءات واجتماعات مع قيادات الدولة وممثلي الكتل البرلمانية في عدن.
ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجلس النواب خلال زيارته عددًا من القضايا المرتبطة بدور المؤسسة التشريعية، والتطورات على الساحة الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول رئيس مجلس النواب إلى مطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.