شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس مجلس النواب إلى مطار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم الجمعة، إلى مطار عدن الدولي، في زيارة رسمية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر صحفية إن البركاني وصل على متن طائرة قادمة من الخارج، وكان في استقباله عدد من المسؤولين والقيادات السياسية.

وتأتي زيارة البركاني في ظل تطورات سياسية متسارعة، وسط ترقب لما قد تحمله من لقاءات واجتماعات مع قيادات الدولة وممثلي الكتل البرلمانية في عدن.

ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجلس النواب خلال زيارته عددًا من القضايا المرتبطة بدور المؤسسة التشريعية، والتطورات على الساحة الوطنية.