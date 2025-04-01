شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: امريكا تقرع طبول الحرب الان في اليمن (خطير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدلت القيادة المركزية الأمريكية الان بتصريح خطير، أكدت فيه بدء عملية عسكرية لمواجهة الحوثيين في اليمن يوم 15 مارس/آذار 2025، واصفة إياها بـ"الإجراء الحاسم" الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي وحماية حرية الملاحة.

وجاء في التصريح أن هجمات الحوثيين تشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية، مؤكدة أن الرد الأمريكي يحمل "رسالة واضحة" بعدم التسامح مع الأعمال العدائية التي تستهدف حرية الملاحة.

وأضافت القيادة أن العملية تهدف إلى حماية طرق التجارة الحيوية، ردع التهديدات المزعزعة للاستقرار، والدفاع عن الأمن الدولي، مشددة على أن الولايات المتحدة ستبقى ثابتة في هذا الموقف.

