ترامب اعلن فرض رسوم جمركية متبادلة: الاتحاد الأوروبي يعرضنا لضرر كبير فهو يرسل لنا سياراته ولا يستورد منا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض بموجبه رسوما جمركية متبادلة على دول العالم.

واوضح ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، "سأوقّع أمرا تنفيذيا تاريخيا يفرض رسوما جمركية متبادلة على دول العالم. هذا يعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم"، مضيفا "هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي".

ولفت ترامب الى انه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في سياسة الاستسلام الاقتصادي الأحادي الجانب، والاتحاد الأوروبي يعرضنا لضرر كبير فهو يرسل لنا سياراته ولا يستورد منا. وذكر بان دول كثيرة نهبتنا وسرقت وظائفنا على مدى 50 عاما وهذا سيتوقف اليوم دون رجعة، سنجعل بلادنا ثرية من جديد وحان دورنا اليوم لنزدهر وسنحصل على تريليونات الدولارات وسنعيد أميركا إلى سابق عهدها.

وأكد أن إدارته ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات ابتداءً من الساعة 12:01 صباح يوم الخميس. وقال في خطابه في حديقة الورود: لا يُسمح لأي من شركاتنا بدخول دول أخرى. وأضاف: لهذا السبب، اعتبارًا من منتصف الليل، سنفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المصنعة في الخارج'، موضحاً أنه حان الوقت لنزدهر والأسعار ستنخفض أمام المستهلكين.

وأوضح ترامب، سنفرض رسوم جمركية 25% على السيارات المصنعة خارج أميركا بدءاً من اليوم، وسنفرض 34% رسوماً جمركية على الصين و20%، والاتحاد الأوروبي وفيتنام 46%، وتايوان 32%، واليابان 24%، والهند 26%، و25% على كوريا الجنوبية، و36% على تايلاند، وسويسرا 31%، و32% على إندونيسيا.

عورض ترامب خلال الفعالية رسمًا بيانيًا يوضح التعريفات الإضافية التي خطط لها، وعلى رأسها الصين، التي من المقرر أن تُفرض عليها تعريفة جمركية بنسبة 34%. ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، ومن المقرر أن تُفرض عليه تعريفات جمركية بنسبة 20%.

وأعلن في خطابه المطوّل أنّ قراره هذا إنما هو بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة و"يوم تحرير" لها.