"حزب الله" نفى أخبارًا ومعلومات منسوبة لمصادر فيه: مواقفنا تصدر حصرًا عبر بياناتنا ومسؤولينا

أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "​حزب الله​"، أنّ "بعض وسائل الإعلام تتداول في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًّا، أخبارًا ومعلومات منسوبة إلى مصادر في "حزب الله" أو إلى مسؤولين فيه. إنّ تلك الادّعاءات هي عارية من الصّحة جملةً وتفصيلًا".

وشدّدت في بيان، على أنّه "لا يوجد مصادر في "حزب الله"، وأنّ مواقف الحزب تصدر حصرًا عبر البيانات الرّسميّة الصّادرة عن العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرّسميّة والحزبيّة"، داعيةً وسائل الإعلام إلى "توخّي أقصى درجات الدّقّة والموضوعيّة، والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنيّة بشكل رسمي".

وأكّدت العلاقات الإعلاميّة "استعدادها لتقديم كلّ الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنيّة والمصداقيّة، وتجنّبًا للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرّأي العام".