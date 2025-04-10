أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "اليونيفيل أبلغت المعنيّين في عيتا الشعب بتهديد من قبل الجيش الإسرائيلي بضرب هدف في البلدة، من دون تحديد الموقع".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": "اليونيفيل" أبلغت المعنيين في عيتا الشعب بتهديد من قبل الجيش الإسرائيلي بقصف هدف بالبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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