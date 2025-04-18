وزيرة الاقتصاد الأوكرانية أعلنت عن توقيع "إعلان نوايا" مع أميركا على صلة باتفاق بشأن المعادن

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدنكو، عن توقيع "إعلان نوايا" بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، معتبرة أنه يمهّد الطريق نحو اتفاق يتيح لواشنطن استخدام الموارد الطبيعية والمعادن النادرة في أوكرانيا.

وأوضحت سفيريدنكو في تصريح لها أن الإعلان يشكّل خطوة نحو شراكة اقتصادية بين الجانبين، ويتضمن إنشاء صندوق استثماري يهدف إلى دعم عملية إعادة إعمار أوكرانيا.