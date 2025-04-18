أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن المشاركين في اجتماع باريس أكدوا أن وقف إطلاق النار الكامل يشكل المرحلة الأولى لتحقيق سلام مستدام. وأضافت أن المجتمعين تبادلوا وجهات النظر بشأن التنفيذ العملي لهذه المرحلة الأولى من السلام.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الأوكرانية: المشاركون باجتماع باريس أكدوا أن وقف إطلاق النار الكامل هو المرحلة الأولى للسلام المستدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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