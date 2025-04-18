بعد بوست مثير للغضب ضد أسطورة الأهلي.. إقالة مصطفى القاضي من جرين هيلز

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الدكتور تامر السعيد، رئيس مجلس إدارة نادي جرين هيلز، إعفاء المدير التنفيذي للنادي مصطفى القاضي، من منصبه بعد الإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والدعاء عليه بالمرض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأصدر النادي بيانا رسميا جاء فيه: "إيماءاً لما سبق ما اعلناه عن إيقاف المدير التنفيذي للنادي العميد/ مصطفى القاضي عن العمل وإحالته للتحقيق لسؤاله فيما هو منسوب إليه عما تم نشره على صفحته الشخصية بدعاء يقشعر له الأبدان على قامة رياضية كبيرة وأسطورة كروية وهو الكابتن الخلوق/ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العريق وما تبعه ذلك من إيذاء مشاعر أسرته والجماهير وتسبب بحالة احتقان وغضب بين الأوساط الرياضية على مختلف إنتمائتها والتي رفضت ان تنزلق الأخلاق والتنافس الرياضي لهذا المنحدر الخطير وحالة الإستياء التي تسبب فيها هذا البوست".

تابع: "وعلى الرغم من انكار السيد المدير التنفيذي من أنه هو من قام بكتابته وان حسابه الشخصي قد تم تهكيره فدعوناه إلى التحقيق لإثبات ما يقوله إن صح ولكن سيادته أبلغنا بأنه لن يستطيع الحضور للمثول أمام المحقق لتبرأة ساحته معللاً ذلك بأنه يعاني من وعكة صحية شديدة بقصور في الشريان التاجي بالقلب".

أشار: "وبناء على ذلك ولعدم مثول سيادته للتحقيق في الموعد المحدد سلفاً اليوم وإبلاغه لنا هاتفياً بما سبق ذكره

وبالتشاور مع السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقر فقد قررنا الآتي:

إعفاء السيد العميد/ مصطفى القاضي من مهام منصبه كمدير تنفيذي للنادي مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي، وعليه اصبح سيادته ليس له اي صفة رسمية او علاقة بالنادي

وإذن اننا ندعو من موقعنا هذا إلى نبذ التعصب والفتنة التي أوصلتنا إلى أمور تأباها الأخلاق والأديان السماوية وأن تكون الرياضة هي للارتقاء بسمو النفس والتنافس الشريف المحترم".

أردف: "وإذ نؤكد اعتزازنا الكامل بالعلاقات الطيبة التي تجمعنا بكافة الأندية المصرية وبخاصة النادي الأهلي العظيم بإدارته وجماهيره العريضة على مستوى العالم

عاشت مصرنا الحبيبة في آمان وإطمئنان وترابط إلى يوم الدين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".