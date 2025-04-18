الامارات | «سيمفونية النصر» تُعزف في حضور «الملك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، درع الدوري على طبق من ذهب إلى منافسه شباب الأهلي، بقراره خوض مباراة النصر التي أقيمت اليوم الجمعة في ختام الجولة 21 بتشكيلة من البدلاء، لإراحة الأساسيين على وقع المجهود الكبير الذي قدموه في مباراة التعاون السعوي يوم الثلاثاء الماضي وبلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

ودفع الشارقة ثمن قرار كوزمين غاليا، إذ خسر المباراة بنتيجة 1-2، وابتعد بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي المتصدر، بعد أن تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الثاني مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام بني ياس من الجولة 20، بينما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 30 في المركز الثامن.

واستغل النصر قرار كوزمين بأفضل صورة ممكنة، فحاصر الشارقة في وسط ملعبه، ليحضر التهديد الأول من جانب عثمان بوسعيد بتسديد من مشارف الصندوق، أبعدها الحارس خالد توحيد إلى ضربة ركنية «4».

وتواصلت الأفضلية من جانب أصحاب الأرض والتي أضاع معها عثمان بوسعيد فرصة أخرى من كرة تلقاها داخل الصندوق، ولكنه سدد فوق العارضة «8».

واستطاع ماتيوس دي أوليفيرا، أن يُترجم أفضلية النصر في تلك الدقائق إلى هدف من كرة ثابتة من مكان مُقوس، خدعت حارس الشارقة وارتطمت بالقائم قبل أن تسكن شباكه «13».

وتحرر الشارقة نسبيا من تحفظه الدفاعي، وبدأ يُشارك بمحاولات خجولة لم ترتق إلى حد تهديد الحارس أحمد شامبيه، في وقت عاد ماتيوس، ليُجرب حظه بتسديدة على مرمى الشارقة استقرت بين أحضان الحارس خالد توحيد.

وظهر الفريق الضيف بعد طول غياب أمام مرمى النصر من خلال تسديدة أطلقها بيرو من خارج الصندوق، تصدى لها أحمد شامبيه وأبعدها إلى ركنية «35».

وبلغ سوء الحظ مداه لفريق الشارقة من أجل التعادل، حينما توغل لاعب الشارقة، بيرو، وسط دفاعات النصر وأنهى المحاولة بتسديد كرة قوية تصدى لها الحارس، «41»، لتبقى النتيجة على حالها.

وجاءت أولى قرارات كوزمين في شوط المباراة الثاني بإشراك ماركوس مليوني، على حساب خالد الظنحاني، ولكن أداء الشارقة بقي على ما هو عليه دون أي تهديد يُذكر على مرمى «شامبيه».

وتحول أداء الضيوف بنسبة 100%، بعد نزول فراس بالعربي، والذي أضاع فرصة هدف مُحقق بعد انفراد بالمرمى، لكنه سدد في المدرجات «63».

وبعدها بدقيقة واحدة أضاع بيرو فرصة ذهبية لتعديل النتيجة من ضربة رأس وضعها بجانب القائم وهو على مسافة قريبة من المرمى.

وجاء التعادل لمصلحة الشارقة بيد الحارس أحمد شامبيه، الذي حاول ابعاد عرضية كونراد ليضعها بقبضة يده في الشباك «68».

وكاد البديل الأخر عادل تاعرابت، أن يُصيب مرمى فريقه السابق، بهدف بعد تمريرة تلقاها داخل الصندوق ليُسدد فوق العارضة «78».

وأصاب هاريس سيفيروفيتش، الشارقة بهدف في وقت قاتل من عمر المباراة بتسديدة أرضية بعد خطأ ارتكبه الحارس خالد توحيد «90+3».