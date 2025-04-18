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السوداني يبحث مع السيد الحكيم ملف الانتخابات

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السوداني يبحث مع السيد الحكيم ملف الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان " اللقاء شهد التباحث في أهم الملفات والقضايا الوطنية والإقليمية  ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف القطاعات والمجالات، بما يضمن العمل على إدامة التنمية وتقديم الخدمات".
  
وجرى التأكيد على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وأهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة لتكون النتائج المعبرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، ولإكمال خطط الإعمار والبناء في عموم مناطق البلاد".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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