الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% وسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة الخميس، مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 67.96 دولارًا للبرميل عند التسوية.
أسعار النفط - وكالات

أسعار النفط

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار أو 3.54 بالمئة إلى 64.68 دولارًا للبرميل.
أسعار النفط تسجل ارتفاعًا - رويترز

وارتفع الخامان بنحو 5 بالمئة خلال الأسبوع ليحققا أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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