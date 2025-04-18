شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% وسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

أسعار النفط

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمئة الخميس، مدعومة بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط تزايد مخاوف تتعلق بالإمدادات.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 67.96 دولارًا للبرميل عند التسوية.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار أو 3.54 بالمئة إلى 64.68 دولارًا للبرميل.وارتفع الخامان بنحو 5 بالمئة خلال الأسبوع ليحققا أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.