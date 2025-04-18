البيت الأبيض: ترامب وقع مذكرة لتمديد تجميد التوظيف في الحكومة الفيدرالية لمدة 3 أشهر

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مذكرة تقضي بتمديد تجميد التوظيف في الحكومة الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الإدارة إلى تقليص حجم الجهاز الإداري وخفض الإنفاق الحكومي، وذلك استكمالًا للسياسات التي بدأها ترامب منذ توليه الرئاسة

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