أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو عبر اتصال هاتفي استعداد موسكو لمواصلة الجهود المشتركة مع واشنطن لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا. وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف اتفق مع نظيره الأميركي على ضرورة الحفاظ على قنوات اتصال سريعة في ظل الاجتماعات التي ستُعقد بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: لافروف أبلغ روبيو استعداد موسكو لمواصلة الجهود المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.