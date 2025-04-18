شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 الجنيه الذهب بـ 38160 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 18 أبريل 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5451 جنيهاً
عيار 21: 4770 جنيهاً
عيار 18: 4088 جنيهاً
جنيه الذهب: 38160 جنيهاً
أونصة الذهب: 3818 دولارا.
ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.
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