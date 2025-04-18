الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 الجنيه الذهب بـ 38160 جنيه

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سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 الجنيه الذهب بـ 38160 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 18 أبريل 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم


 عيار 24: 5451 جنيهاً

عيار 21: 4770 جنيهاً

عيار 18: 4088 جنيهاً

جنيه الذهب: 38160 جنيهاً

أونصة الذهب: 3818 دولارا.


ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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