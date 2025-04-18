شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 الجنيه الذهب بـ 38160 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5451 جنيهاً

عيار 21: 4770 جنيهاً

عيار 18: 4088 جنيهاً

جنيه الذهب: 38160 جنيهاً

أونصة الذهب: 3818 دولارا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.