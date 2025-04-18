الجيش: ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج بلدة عيحا مرج التوت وتوقيف 8 مواطنين في كفرزبد

أعلنت قيادة الجيش، عن توقيف ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج بلدة عيحا مرج التوت- راشيا وتوقيف 8 مواطنين في كفرزبد- البقاع.

وفي التفاصيل، أوضح الجيش في بيان، أنّ "بعد عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت – راشيا كمية من الصواريخ والأسلحة والذخائر الحربية وأجهزة التفجير. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد - البقاع 8 مواطنين لتأليفهم عصابة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم".

هذا، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.