شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دول.. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية وطبية والان نبدء بالتفاصيل

مركز الأطراف الصناعية

توزيع الوجبات المدرسية

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.200 كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة.واستفاد منها 19.200 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 372 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مارس 2025 م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى خلال المشروع تقديم 954 خدمة، وبلغت نسبة الذكور 69% ونسبة الإناث 31%، وشكلت نسبة النازحين 59% والمقيمين 41% من إجمالي المستفيدين وتوزعت الخدمات بين تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الوجبات الساخنة للطلبة في عدد من المدارس بمنطقة ويسترون رورال بجمهورية سيراليون، خلال الفترة من 31 مارس إلى 11 أبريل 2025م، ضمن برنامج التغذية المدرسية في سيراليون.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.350 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية القولد بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 8.100 فرد بواقع 1.350 أسرة، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.