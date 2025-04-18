الاقتصاد

نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات اليوم الجمعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو، اليوم الجمعة، على ارتفاع بواقع 6.08 نقاط ما نسبته 0.21%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليصل إلى 2871.40 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة بلغت 1.30% ما يعادل 14.34 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق ليصل إلى مستوى 1114.85 نقطة.

البنك المركزي الروسي

كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل.
حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 57 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.02 روبلًا.

سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان

كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 8 كوبيكات، ليبلغ 93.2513 روبلًا.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.1915 روبلًا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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