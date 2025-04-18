شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

البنك المركزي الروسي

سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو، اليوم الجمعة، على ارتفاع بواقع 6.08 نقاط ما نسبته 0.21%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليصل إلى 2871.40 نقطة.وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة بلغت 1.30% ما يعادل 14.34 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق ليصل إلى مستوى 1114.85 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل.حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 57 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.02 روبلًا.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 8 كوبيكات، ليبلغ 93.2513 روبلًا.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.1915 روبلًا.