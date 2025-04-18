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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو، اليوم الجمعة، على ارتفاع بواقع 6.08 نقاط ما نسبته 0.21%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليصل إلى 2871.40 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة بلغت 1.30% ما يعادل 14.34 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق ليصل إلى مستوى 1114.85 نقطة.
حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 57 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.02 روبلًا.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.1915 روبلًا.
وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة بلغت 1.30% ما يعادل 14.34 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق ليصل إلى مستوى 1114.85 نقطة.
البنك المركزي الروسيكان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل.
حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 57 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.02 روبلًا.
سعر الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوانكما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 8 كوبيكات، ليبلغ 93.2513 روبلًا.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.1915 روبلًا.