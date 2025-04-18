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مكة المكرمة.. ضبط 4 أشخاص نشروا إعلانات حملات حج وهمية

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

مكة المكرمة.. ضبط 4 أشخاص نشروا إعلانات حملات حج وهمية

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة.
المتهمون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أنظمة وتعليمات الحج

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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