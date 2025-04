شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط 4 أشخاص نشروا إعلانات حملات حج وهمية والان نبدء بالتفاصيل

قبضت شرطة منطقة #مكة_المكرمة على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.#اليوم | @security_gov



أنظمة وتعليمات الحج

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة.المتهمون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة. وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.