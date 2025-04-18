موسم حج بلا فوضى.. السعودية تُغلق الباب أمام الحملات الوهمية وتُشدد العقوبات

الشارقة - اميمة ياسر - شددت المملكة العربية السعودية على وجوب حصول الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1446هـ على تصريح حج عبر منصة نسك بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح»، والالتزام بالأنظمة والتعليمات.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج دون تصريح يعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج.

وحذّرت وزارة الحج والعمرة من عمليات النصب والاحتيال والترويج لها عن طريق إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

وحثت على الإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة أو التقدم ببلاغ للسلطات في الدول كافة عن أي إعلانات وهمية ومضللة.

ونوّهت الوزارة بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين الحاصلين على تأشيرة العمرة هو يوم الثلاثاء الأول من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق (29 أبريل 2025)، استعدادًا لموسم الحج.

عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي

أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستُطبّق عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار- نحو 1.4 مليون جنيه) بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في إبلاغ الجهات المختصة عن أي شخص لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، مشيرة إلى أن الغرامة تتعدّد بتعدّد المخالفين.