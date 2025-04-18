احتفل راعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر برتبة جناز المسيح في كنيسة السيدة- زحلة عاونه لفيف من الكهنة. وخلال القداس، ألقى سفر عظةً شدد فيها على معاني الجمعة العظيمة وأمل المطران سفر ان يقوم لبنان من جلجلته وينعم مواطنوه بالاستقرار والأمان. بعد القداس طاف سفر والمؤمنون برياح الجمعة العظيمة في الشوارع المحيطة بالكنيسة.

كانت هذه تفاصيل خبر سفر احتفل برتبة جناز المسيح في كنيسة السيدة- زحلة: نأمل أن يقوم لبنان من جلجلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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