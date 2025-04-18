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زيباري: دعوات نشاز من نواب مغمورين بدوافع طائفية لإحراج الحكومة امام العرب

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زيباري: دعوات نشاز من نواب مغمورين بدوافع طائفية لإحراج الحكومة امام العرب

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بغداد - ياسين صفوان - وقال زيباري في تدوينة على منصة (X) ان "العراق مقبل على استضافة القمة العربية في بغداد بعد جهود حثيثة من الحكومة لتأكيد انتمائه إلى الحضن العربي وعالمه العربي".
واضاف "هناك أصوات ودعوات نشاز من قبل بعض النواب المغمورين وبدوافع طائفية لفتح النار على سوريا ولبنان والكويت وقطر ودول خليجية شقيقه لإحراج الحكومة امام العرب".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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