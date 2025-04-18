انت الان تتابع خبر زيباري: دعوات نشاز من نواب مغمورين بدوافع طائفية لإحراج الحكومة امام العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيباري في تدوينة على منصة (X) ان "العراق مقبل على استضافة القمة العربية في بغداد بعد جهود حثيثة من الحكومة لتأكيد انتمائه إلى الحضن العربي وعالمه العربي".

واضاف "هناك أصوات ودعوات نشاز من قبل بعض النواب المغمورين وبدوافع طائفية لفتح النار على سوريا ولبنان والكويت وقطر ودول خليجية شقيقه لإحراج الحكومة امام العرب".