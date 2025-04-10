شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى: زيارة ماكرون لمصابى غزة جعله شاهدا على جرائم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعى، نحن أمام مشهد سياسى مختلف فى مصر بداية من الحوار الوطنى، وهو مشهد فاتح للشهية السياسية، وفيه قبول كبير وتمكين للأحزاب والحركة السياسية الحزبية وللآراء، والمكتسبات على الأرض جيدة.



وأضاف باسل عادل خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الشارع النيابى" على قناة إكسترا نيوز، أن هناك ثقة وإتاحة من الدولة للحزب، ومشاركتنا فى كل الأحداث، لافتا إلى أن الدبلوماسية الرئاسية بالغة الدقة والجمال فيما قامت به فى زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون من تفاعل وتعامل ونتائج هذه الزيارة.



تابع باسل عادل، نحن سعداء بوجود ماكرون وتفاعله وتضامنه مع مصر فى موقفها التاريخى فى القضية الفلسطينية ولا للتهجير القسرى وتصفية القضية، وكون الرئيس الفرنسى يزور المصابين الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام أمر بالغ الدقة والحيوية لأن مصر هى اللى بتعالج والمستضيفة وماكرون اللى بيمثلها أوروبا بيزور الجرحى ويصبح شاهد على الجرائم التى ترتكبها إسرائيل.



