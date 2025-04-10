نقابة الدواجن أعلنت التحضير لإعداد استراتيجية وطنية للقطاع: الأسعار مستقرة حاليًا

أعلنت ​النقابة اللبنانية للدواجن​، عقب اجتماعها برئاسة رئيسها وليم بطرس، "أنّها اتخذت قرارًا بعقد ورشة عمل بالتّعاون والشّراكة مع مختلف الجهات الحكوميّة المعنيّة، للإعداد لإطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الدّواجن في لبنان".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "قطاع الدّواجن في لبنان سجّل زيادةً ملحوظةً في إنتاجه من الدّجاج"، لافتةً إلى أنّ "المزارعين والمنتجين يعملون بشكل حثيث لتطوير هذا الإنتاج تحضيرًا لموسم الصيف". وأكّدت أنّ "أسعار الدّواجن حاليًّا مستقرّة"، متوقّعةً استمرارها "ضمن الهوامش الحاليّة خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من قدرة القطاع الكبيرة على تلبية الطّلب الدّاخلي".

وشدّدت النّقابة على "أنّها تتطلّع لمرحلة من التّعاون الإيجابي مع وزارة الزّراعة والوزير نزار هاني، من أجل الإستجابة لمتطلّبات حماية وتنمية قطاع الدّواجن في لبنان، الّذي يُعتبر قطاعًا استراتيجيًّا وحيويًّا"، مشيرةً إلى أنّها "تعلّق آمالًا كبيرةً على هاني كونه متفّهمًا لاحتياجات القطاع وأهميّته الاستراتيجيّة".