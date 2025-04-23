مروج الرحيلي وطريقة غريبة لإزالة وشمها

ميرنا وليد - بيروت - انتشر خبر مفاده ان الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي مروج الرحيليأجرت عملية قص جلد اليدين، وذلك بهدف إزالة الوشم، الأمر الذي اعتبره المتابعون غريبا.

على صعيد آخر، كانت قد تحدثت مروج مؤخرا عن خضوعها لعملية من أجل إزالة تاتو فاشل.

وأعلنت مروج عن ذلك من خلال نشر صورة ليدها على حسابها الخاص، معلّقة بالقول: "سويت عملية لإزالة التاتو الفاشل اللي ليا سنين احاول اشيله ومو راضي".

وتابعت مروج الرحيلي: "الحمد لله يارب واخيرا راجعه بيتي ارتاح فيه، يدي تعورني".

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