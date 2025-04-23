خارجية إيران: استمرار أميركا في فرض العقوبات يتناقض مع ادعائها بالحوار والتفاوض

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ "سياسة الولايات المتحدة في فرض العقوبات على الشعب الإيراني هي دليل واضح على النهج العدائي لصناع السياسة الأميركية تجاه الشعب الإيراني وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان".

ويأتي ذلك بعد عقوبات أميركية على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيرانيين، قبيل جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في مسقط.

وأشار بقائي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسميّة- إرنا، إلى أنّ "الاعتماد الهيكلي للحكومات الأميركية على العقوبات الاقتصادية ضد الدول النامية كأداة للترهيب والضغط السياسي ينتهك المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

هذا، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن استمرار فرض العقوبات "يتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض ويظهر افتقارها إلى حسن النية والجدية في هذا الصدد".