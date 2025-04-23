الكرملين: نعارض فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

أعلن الكرملين معارضته لفكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، كما رحّب بجهود الولايات المتحدة بشأن الوساطة مع أوكرانيا.
وأكد الكرملين أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الولايات المتحدة، في حين لا يوجد حوار مع أوروبا وأوكرانيا. وأوضح أن اجتماع لندن الخاص بأوكرانيا لم يُعقد بسبب فشل الأطراف في التوافق بشأن بعض القضايا، في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتحًا على الاتصالات مع أوروبا وأوكرانيا.
ولفت الى انه "لا نعتبر تصريحات نائب الرئيس الأميركي بشأن الانسحاب من عملية التفاوض إنذارًا نهائيًا".
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