الكنديون: نعود للإمبراطورية البريطانية ونرفض الهيمنة الأميركية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كندا أمة فخورة بنفسها، ولن تخضع "أبداً" للهيمنة الأجنبية - ولكن إذا حكمها رجل سبعيني عن بعيد، فإن مواطنيها سيفضلون الملك تشارلز على دونالد ترامب، دون أدنى شك.

في الواقع، يفضل الكنديون العودة إلى الإمبراطورية البريطانية بدلاً من الاستجابة لإصرار ترامب المتكرر على أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51، حتى مع وعوده بخفض الضرائب وتحسين الأمن، وفقًا لاستطلاع جديد.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة J&L Partners لصالح موقع "دايلي ميل" DailyMail.com أن أغلبية بنسبة 54% من الكنديين يفضلون الملك تشارلز الثالث كرئيس لدولتهم، مقارنة بـ 15% فقط يفضلون ترامب.

وقال 31% آخرون إنهم لا يعرفون، على الرغم من أن الموضوع كان خبرا كبيرا على جانبي الحدود منذ أن بدأ ترامب يفكر في الفكرة علناً، بينما أكد أيضا على الحاجة إلى الاستحواذ على جرينلاند.

يفضلون تشارلز بقوة

ويحصل تشارلز، الذي يتمتع بصلاحيات محدودة في ظل النظام الملكي الدستوري في المملكة المتحدة، على أغلبية ضخمة من الحزب الليبرالي الكندي وحزب الديمقراطيين الجدد من يسار الوسط ، عندما تم طرح السؤال المتبادل عليهم.

ويفضل أعضاء الحزب الليبرالي تشارلز بنسبة 76%، بينما اختار 4% فقط ترامب.

بين أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد، يُفضّل 65% تشارلز، البالغ من العمر 76 عامًا، والذي اعتلى العرش عام 2022، مقارنةً بـ 8% لترامب، الذي استعاد الرئاسة هذا العام. أما في حزب المحافظين ، فالفارق أقل بكثير، حيث يُفضّل الأعضاء تشارلز بنسبة 37% مقابل 31% لترامب.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي يتقدم على زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير في أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جيه آند إل بارنترز لصالح موقع ديلي ميل، إن كندا "لن تكون أبدا جزءا من الولايات المتحدة"، بعد أن بدأ ترامب في الإشارة إلى الفكرة مرارا وتكرارا منذ فوزه في الانتخابات.

العودة إلى بريطانيا أفضل من الذوبان في أميركا

ولكن الكنديين، الذين غادروا الإمبراطورية تدريجيا بدءا من قانون أميركا الشمالية البريطانية لعام 1867، وقانون كندا لعام 1982 الذي أقره البرلمان، يفضلون العودة بدلا من أن يذوبوا في العملاق الاقتصادي على حدودها الجنوبية.

82 % من الكنديين يفضلون العودة إلى الإمبراطورية البريطانية، مقارنة بـ 18 % يفضلون أن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة. وهذا يتقاطع مع جميع الأحزاب، حيث أن أكثر من ضعف عدد أعضاء حزب المحافظين، 68 % إلى 32 %، يفضلون العودة إلى الإمبراطورية.

تحدث ترامب مرارا وتكرارا عن "جيناته الجيدة"، بل حتى أنه مازح بشأن الحصول على سلطات الملك - أو على الأقل السعي للحصول على ولاية ثالثة.

حاول ترامب أيضًا استخدام الجزرة، إذ قال في شباط (فبراير): "كثير من الناس في كندا يرغبون في أن تصبح ولايتنا الجميلة العزيزة رقم 51. سيتعين عليهم دفع ضرائب أقل بكثير".

ولكنه أشعل أيضًا حربًا تجارية مع كندا والمكسيك، وأطلق مشجعو الهوكي الكنديون صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي في مباريات دوري الهوكي الوطني هذا العام.

الولاية 51 فكرة غير واردة

بالنسبة للكنديين، فإن فكرة أن تصبح كندا الولاية رقم 51 هي فكرة "غير واردة"، وفقًا للاستطلاع. وعارض 69% من المشاركين الفكرة بشدة، بينما عارضها 4% إلى حد ما. ولم يؤيدها سوى 6% بشدة، بالإضافة إلى 8% ممن يؤيدونها إلى حد ما.

ويؤكد الاستطلاع ما قاله العديد من الخبراء السياسيين الأميركيين حول التأثير المحتمل للاستيعاب على السياسة الأميركية.

ومن المرجح أن يؤدي ضم كندا إلى الاتحاد إلى منح الديمقراطيين نفوذاً أكبر في الكونجرس، حيث يشكلون حالياً أقلية ويواجهون وضعاً غير مؤات في مجلس النواب بسبب التلاعب بالدوائر الانتخابية.

وعندما سئلوا عن الحزب الذي يرغبون في الانضمام إليه إذا انضمت كندا إلى الولايات المتحدة، اختار 43% منهم الحزب الديمقراطي، مقارنة بـ18% يفضلون الحزب الجمهوري.

وربما يفسر هذا السبب وراء تفضيل عدد أكبر منهم لملك أكد على أهمية الحفاظ على المناخ وتغير المناخ مقارنة برئيس هدد بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي واتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة.

لا تزال التطورات السياسية الأمريكية تُثير قلق الرأي العام الكندي. إذ يؤيد 55% تجريد حليف ترامب، إيلون ماسك، من جنسيته، بينما يعارض 19% فقط هذه الخطوة.

قال خمس المشاركين الكنديين إن بطل الهوكي واين جريتزكي يجب أن ينتقل إلى الولايات المتحدة