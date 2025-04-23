محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بشأن الصِّحة العامة في إمارة دبي بهدف تعزيز التنسيق والتعاون على جميع المُستويات وتوفير الظروف المُؤدّية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والصحة البيئية.

كما يعزز القانون استجابة الإمارة لمُواجهة الأخطار الصحية وتحديات الصحة العامة، ورفع مُستوى وعي المُجتمع بالعوامل والأخطار التي تُؤثِّر على صحة الإنسان ومُسبِّباتها إلى جانب توفير بيئة صحية ومُستدامة جاذبة للعيش والاستثمار ومُمارسة الأعمال ورفع مُؤشّرات التنافسية العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.