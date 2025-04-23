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بريطانيا تستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا

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بريطانيا تستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف بريطانيا، اليوم الأربعاء جولة جديدة من المحادثات تشارك فيها كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى جانب دول أوروبية في ظل المساعي الأميركية الجديدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يزور المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف موسكو هذا الأسبوع، بحسب ما أكد البيت الأبيض.
وأعرب ترامب نهاية الأسبوع عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق "هذا الأسبوع"، فضلا عن تسوية أوسع طويلة الأمد.
والخميس الماضي، اجتمع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى جانب مسؤول ألماني رفيع في باريس لبحث التطورات.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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