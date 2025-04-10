وزير الاقتصاد بحث مع المبعوث الفرنسي في نقاشات صندوق النقد والإصلاحات المصرفية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في مكتبه في الوزارة، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي. وتمحور الحديث حول نقاشات صندوق النقد والإصلاحات المصرفية، توقيت المؤتمرات الدولية للدول المانحة والمستثمرين، والمساعدات التقنية التي ستقدمها فرنسا للبنان.

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