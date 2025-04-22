محمود الليثي يطلق " أنا يبني نمبر وان "

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري محمود الليثي، أغنية جديدة بعنوان "أنا يبني نمبر وان"، وهي من كلمات حسين خالد، وتوزيع فلسطيني ريمكس.



ومن بين كلمات أغنية "أنا يبني نمبر وان":"أنا يابني نمبر 1.. من وانت يلا لسه ف kg1.. أنا عم الشغله بفن.. مش صدفه يابني وعن ف عن..مرنت عضلات قلبك.. عشان تقف قدامي لوحدك.. سايبك عشان على قدك.. وأنا نسخه واحده يا هلس ف بلدك.. لسه توتو وشاب كنش.. واد خفيف مش حمل نكش.. جاي تندب مين يا بابا..فوق من الأوهام يا وحش..اخوك بنفسه ومش بحد..و انت لسه مستجد..لو تكتر جني يحضر..مني تزعل ياض بجد..عشان أجمد..واحسن..وأتقل منك ياض".

الليثي كان قد طرح أغنية "عيني ع الشرف" من تتر مسلسل شباب امرأة، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.