تكنولوجيا: هاتف HMD Skyline 2 قادم رسميًا وهذا هو موعد الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل HMD حاليًا على إصدار جديد من هاتفها Skyline، والذي أطلقته في يوليو من العام الماضي. ووفقًا لأحد الحسابات على منصة X المعروفة بتسريباتها الدقيقة حول هواتف HMD، من المتوقع أن يصل الهاتف الجديد، المسمى Skyline 2، في يوليو المقبل، أي بعد عام كامل من إطلاق الجيل الأول.

لم تكشف HMD بعد عن أي تفاصيل فنية تخص Skyline 2، سوى أنه من المرجح أن يحمل الرقم “2” بصيغة مرتفعة (Superscript) في الاسم الرسمي، وهي صيغة لا يفضلها الكثيرون.

بالنظر إلى مواصفات الجيل الأول، فقد جاء بشاشة P-OLED مقاس 6.55 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 1000 نتس.

اعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 7s Gen 2، ووفّر خيارات ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع.

فيما يخص الكاميرات، ضم الهاتف الخلفي ثلاث كاميرات: أساسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، وعدسة بزاوية واسعة.

أما الكاميرا الأمامية فبلغت دقتها 50 ميجابكسل. جاءت البطارية بسعة 4600 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي بقدرة 33 واط، ولاسلكي مغناطيسي بقدرة 15 واط.

من المتوقع أن يحمل Skyline 2 تحسينات على هذه المواصفات، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حتى الآن.

المصدر