هاني رمزي يبدي رأيه بمسلسل " لام شمسية "

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري هاني رمزي عن رأيه بمسلسل "لام شمسية" حيث قال:"مسلسل لام شمسية من أعظم الأعمال الدرامية التي قدمت على مدار التاريخ، لأنه ناقش قضية مجتمعية غاية في الأهمية.

لقد علمت أن العمل عرض بعد ثلاث سنوات من إنتاجه بسبب الرقابة، وهذا أمر واجهته شخصيًا في أكثر من تجربة لعمل فني بسبب الرقابة".

وذكر رمزي:"لن يتحقق التطوير الحقيقي في الدراما دون أن تتوفر حرية الرأي والتعبير، وآمالي معلّقة على مزيد من الحريات التي من شأنها أن تسهم في نهضة حقيقية للدراما المصرية".

كلام رمزي جاء خلال جلسة بعنوان "الدراما المصرية الآن ومستقبلها"، بمبنى الإذاعة والتلفزيون.