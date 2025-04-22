ميرنا وليد - بيروت - تمكن شاب من الجمهور يبلغ من العمر 35 عاماً في برنامج Britain's Got Talent أن يخطف الانظار ويصدم الجميع ويحصل على الباز الذهبي، بعد أن طلب بإلحاح من لجنة الحكم أن يصعد إلى المسرح، وغنى أغنية فرانك سيناترا الشهيرة My Way.
قال ماكس أنه بدأ التقديم في برامج سيمون منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.
كما قال:"جدي لطالما شجعني كثيراً، كان يؤمن بي بشدة. وكان يحب المغامرة وورثت هذه الروح منه. أنا متأكد أنه ساعدني في هذه اللحظة. لقد غنيت My Way في جنازته، ولهذا شعرت أن الأغنية مناسبة تمامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر شاب من الجمهور في Britain's Got Talent يصدم الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.