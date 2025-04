شاب من الجمهور في Britain's Got Talent يصدم الجميع

ميرنا وليد - بيروت - تمكن شاب من الجمهور يبلغ من العمر 35 عاماً في برنامج Britain's Got Talent أن يخطف الانظار ويصدم الجميع ويحصل على الباز الذهبي، بعد أن طلب بإلحاح من لجنة الحكم أن يصعد إلى المسرح، وغنى أغنية فرانك سيناترا الشهيرة My Way.



قال ماكس أنه بدأ التقديم في برامج سيمون منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره.

كما قال:"جدي لطالما شجعني كثيراً، كان يؤمن بي بشدة. وكان يحب المغامرة وورثت هذه الروح منه. أنا متأكد أنه ساعدني في هذه اللحظة. لقد غنيت My Way في جنازته، ولهذا شعرت أن الأغنية مناسبة تمامًا".