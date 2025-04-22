عمرو سعد ينهي تصوير فيلمه العالمي The Crows

ميرنا وليد - بيروت - أنهى النجم عمرو سعد تصوير فيلمه الجديد "The Crows"، لينتقل رسميًا إلى مراحل المونتاج، استعدادًا لطرحه في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، وعلّق سعد عبر حسابه، قائلاً: "الحمدلله، انتهينا من التصوير ودخلنا المونتاج والتجهيز للعرض العالمي بإذن الله.

The Crows". وقد أرفق منشوره بعدد من الصور من كواليس التصوير، مشيرًا إلى أن الفيلم يحمل في طياته العديد من المفاجآت، كما كشف في تصريحات سابقة، مؤكّدًا ترجمته لأكثر من لغة.

"الغراب" من بطولة عمرو سعد، عائشة بن أحمد، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة، ومجموعة من النجوم الروس والأجانب. كتب العمل وأخرجه ياسين حسن، وتدور أحداثه في عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية وتحديدًا معركة رومل في العلمين، ضمن أجواء من الإثارة والأكشن.

يُذكر أن آخر ظهور لعمرو سعد في السينما كان في فيلم "حملة فرعون" عام 2019، والذي شارك في بطولته مايك تايسون، محمود عبد المغني، روبي، وآخرون، وكان من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز.