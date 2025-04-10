أفد مراسل "النشرة" في النبطية، عن حالة من الإرباك تسود بلدة جبشيت الجنوبيّة، بعد معلومات عن تلقّي أحد الأشخاص في البلدة رسالةً نصيّةً من رقم هاتف أجنبي، عن تهديد إسرائيلي لأحد المنازل في حي السموقة، فيما لم يتم التّأكّد من صحتها حتّى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حالة من الإرباك بعد تلقي شخص في جبشيت رسالة لم يتم التأكد من صحتها عن تهديد إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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