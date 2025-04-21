شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، أمس، حفل دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات، التي تنظمها وزارة التعليم وتستضيفها إدارة التعليم بالمحافظة، بمشاركة 40 دارساً من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.



واستُهِل الحفل بكلمة ألقاها مدير التعليم بالإنابة فرج بن محمد آل بوسباع، رحب فيها بالمشاركين، مقدماً شكره لوزارة التعليم على ثقتها في استضافة الدراسة.



بناء جيل قيادي

وألقى قائد الدراسة الدكتور أنور عبدالله أبوعباة كلمة أكد فيها أن إعداد القادة وتأهيلهم يُعد استثماراً حقيقياً في العنصر الكشفي، مستعرضاً مضامين السياسة العالمية لتنمية القيادات، التي اعتمدها المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعون بالقاهرة، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى تزويد القادة بأساليب فعّالة تسهم في تحقيق أهداف الحركة الكشفية من خلال تحليل الاحتياجات التدريبية لكل قائد بحسب مهمته وخبرته.



فيما عبّر القائد الكشفي مهيدب بن سليمان المهيدب، نيابة عن زملائه الدارسين، عن امتنانهم لوزارة التعليم على تنظيم هذه الدراسة وحرصها على رفع كفاءة القيادات الكشفية، بما يعزز بناء جيل قيادي واعد يواصل مسيرة العمل الكشفي الوطني.



وتضمن الحفل تقديم أوبريت بعنوان "من ديرة أهل الطيب وادي الدواسر"، ثم العرضة السعودية، أعقبها تكريم المحافظ للجهات الداعمة والرعاة، واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.



ورحب محافظ وادي الدواسر خلال كلمته بقادة الدراسة والمدربين والدارسين، معبراً عن اعتزازه باحتضان المحافظة لهذه الفعالية الوطنية، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تمثل منصة للتطوير ونقطة انطلاق نحو مستقبل كشفي واعد، في ظل ما تحظى به الأنشطة الشبابية والكشفية من دعم كريم من القيادة الرشيدة.