شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التقنيات.. موعد انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي 2025 والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي 2025

أخبار متعلقة مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات المناخية وحماية التنوع الأحيائي تفاصيل.. المملكة والصين تبحثان زيادة التعاون في البحث والابتكار

الأنشطة التفاعلية والفعاليات السياحية

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

الدمام - شريف احمد - أعلن نادي الصقور السعودي عن موعد إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للعام 2025 في العاصمة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر.الذي يعد إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم الصقارة والصيد، ويجمع المهتمين بهذا الموروث الأصيل من مختلف أنحاء العالم.ويعكس المعرض التزام المملكة بدعم المبادرات الثقافية والحضارية، من خلال تسليط الضوء على الصقارة بصفته تراثًا ثقافيًّا وطنيًّا.بجانب إبراز دورها الريادي في الحفاظ على التراث وتعزيز الوعي البيئي والمساهمة الاقتصادية.ويوفر المعرض تجربة غنية تجمع بين الأصالة والابتكار عبر استقطاب أحدث التجارب والممارسات العالمية في عالم الصقور والصيد.هذا إضافةً إلى عرض أحدث التقنيات والمستلزمات المتخصصة، إلى جانب مزادات نوعية تجذب اهتمام عشاق الصقور ومحترفي الصيد.ويحرص المعرض في كل عام، على تقديم تجربة استثنائية للزوار من خلال إقامة عدد من الأنشطة التفاعلية والفعاليات السياحية المتخصصة في الصيد والرحلات البرية والتخييم.ما يتيح الفرصة لاكتشاف بيئة المملكة الفريدة، والتعرف على تنوعها البيولوجي وعناصر الحياة البرية فيها.وكان معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في العام 2024، الذي أقيم تحت شعار "عالم يشبهك" في مقر نادي الصقور السعودي بملهم، شهد إقبالًا واسعًا بأكثر من 640 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها.هذا إلى جانب مشاركة أكثر من 1210عارضين وعلامات تجارية من 45 دولة؛ مما يعكس المكانة الرائدة التي وصل إليها كإحدى أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في الصقور والصيد.ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى إحياء التراث الوطني، ودعم قطاع الفعاليات والمعارض الدولية، وتعزيز حضور المملكة مركزًا عالميًّا لهواة الصقارة والصيد المستدام.