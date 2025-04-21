شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والصين تعززان التعاون لتنفيذ المنح الدراسية وتطوير المناهج والان نبدء بالتفاصيل

التعاون السعودي الصيني في قطاع التعليم

إعداد المناهج التعليمية

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة التعليم، اليوم الإثنين، مذكرتي تعاون مع وزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن زيارة وزير التعليم يوسف البنيان الحالية إلى الصين.وذلك في إطار توسيع الشراكة التعليمية بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات تطوير المناهج الدراسية، وتنفيذ برامج المنح الدراسية والابتعاث.وشملت مذكرة التعاون الأولى اتفاقية مع مجلس إدارة المنح الدراسية الصيني، بهدف توفير مقاعد دراسية للطلبة السعوديين في أفضل الجامعات الصينية.وكذلك دعم برامج الابتعاث، وزيادة فرص قبول الطلبة في التخصصات النوعية التي يتطلبها سوق العمل المحلي.كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون ثانية مع مركز اللغات والتعاون الدولي بوزارة التعليم الصينية، تتعلق بإعداد المناهج التعليمية للغة الصينية بالتعاون مع خبراء سعوديين وصينيين.بجانب إصدار منهج دراسي معتمد لتعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام بالمملكة، مع بدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.شهد توقيع الاتفاقيتين وزير التعليم يوسف البنيان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الدولي الدكتور ناصر العقيلي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين