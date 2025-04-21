شكرا لقرائتكم خبر عن حملات حج وهمية.. ضبط مقيم ومواطن ارتكبا عمليات نصب واحتيال بمكة والان نبدء بالتفاصيل

حملات حج وهمية

التعليمات المنظمة للحج

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية السودانية ومواطن لارتكابهما عمليات نصب واحتيال.وأشارت الشرطة إلى نشر الشخصين، لإعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتضمنت ادعاءات بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ على تصريح رسمي عبر منصة "نسك” الإلكترونية.ويأتي ذلك بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن وسير أدائهم للمناسك بيسر وطمأنينة.