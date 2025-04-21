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تفاصيل.. المملكة والصين تبحثان زيادة التعاون في البحث والابتكار

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عبدالعزيز العمري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم، عددًا من رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في جمهورية الصين الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي، وذلك ضمن زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في المملكة والصين، وتوسيع مجالات الشراكة الإستراتيجية، ودعم برامج الدراسات العليا.

قطاع التعليم العام

كما تناول زيادة مجالات التعاون في البحث والتطوير والابتكار، وربط الجامعات بالمراكز البحثية الصينية المتقدمة، بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة.

كما استُعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم العام والجامعي الأهلي بالمملكة عبر منصة“استثمر في السعودية”، ودعوة الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

المنح الدراسية الصينية

هذا بالإضافة إلى بحث إنشاء برامج تعليمية متخصصة في اللغة الصينية، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج الدراسية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهد اللقاء التعريف ببرنامج المنح الدراسية الذي تقدمه حكومة المملكة للطلبة الصينيين عبر منصة“ادرس في السعودية”، إلى جانب بحث زيادة فرص قبول المبتعثين السعوديين في برامج الدراسات العليا بالجامعات الصينية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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