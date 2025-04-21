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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل.. المملكة والصين تبحثان زيادة التعاون في البحث والابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم، عددًا من رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في جمهورية الصين الشعبية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور ناصر العقيلي، وذلك ضمن زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في المملكة والصين، وتوسيع مجالات الشراكة الإستراتيجية، ودعم برامج الدراسات العليا.
كما استُعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم العام والجامعي الأهلي بالمملكة عبر منصة“استثمر في السعودية”، ودعوة الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وشهد اللقاء التعريف ببرنامج المنح الدراسية الذي تقدمه حكومة المملكة للطلبة الصينيين عبر منصة“ادرس في السعودية”، إلى جانب بحث زيادة فرص قبول المبتعثين السعوديين في برامج الدراسات العليا بالجامعات الصينية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية في المملكة والصين، وتوسيع مجالات الشراكة الإستراتيجية، ودعم برامج الدراسات العليا.
قطاع التعليم العامكما تناول زيادة مجالات التعاون في البحث والتطوير والابتكار، وربط الجامعات السعودية بالمراكز البحثية الصينية المتقدمة، بما يسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة.
كما استُعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم العام والجامعي الأهلي بالمملكة عبر منصة“استثمر في السعودية”، ودعوة الجامعات والمؤسسات التعليمية الصينية إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
المنح الدراسية الصينيةهذا بالإضافة إلى بحث إنشاء برامج تعليمية متخصصة في اللغة الصينية، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج الدراسية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهد اللقاء التعريف ببرنامج المنح الدراسية الذي تقدمه حكومة المملكة للطلبة الصينيين عبر منصة“ادرس في السعودية”، إلى جانب بحث زيادة فرص قبول المبتعثين السعوديين في برامج الدراسات العليا بالجامعات الصينية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث