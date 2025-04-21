السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية العراقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة اليوم، معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

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