مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسر حتى الآن 750 مليار دولار من القيمة السوقية بسبب تصريحات ترامب ضد باول

عمقت مؤشرات وول ستريت من خسائرها في تعاملات اليوم الاثنين، وسط عمليات بيع للأصول الأميركية وتراجع للدولار وسندات الخزانة، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وتنامي المخاوف بشأن استقلالية الفدرالي في المستقبل.
وقد تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9%، كما هبط مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.19%، ومؤشر داو جونز الصناعي خسر أكثر من 1000 نقطة وسجل تراجعات بنسبة 2.64%.
وقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن 750 مليار دولار من القيمة السوقية منذ أن بدأ ترامب في وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بأنه "السيد المتأخر للغاية" هذا الصباح.
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