شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في قصف لقوات الدعم السريع بدارفور والان نبدء بالتفاصيل

الصراع في السودان

معارك الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع

الدمام - شريف احمد - أعلن ناشطون اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 30 شخصا من جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة في إقليم دارفور.وقالت "لجان المقاومة في الفاشر" إن المدنيين قتلوا الأحد في "قصف مدفعي مكثف" لقوات الدعم السريع، التي تخوض حربا ضد الجيش منذ أبريل 2023.وتدافع عن الفاشر مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش تعرف باسم "القوات المشتركة"، قطعت في الأشهر الماضية خط إمدادات الدعم السريع مرارا.ويصف خبراء معركة الفاشر بالـ"حيوية" بالنسبة إلى الجيش السوداني وحلفائه خوفا من تجدد التطهير العرقي والإبادة الجماعية على يد الدعم السريع.وتحاصر الدعم السريع الفاشر منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها، حيث تظل آخر مدينة رئيسية في دارفور تحت سيطرة الجيش.بينما تسيطر الدعم السريع على معظم الإقليم ذي المساحة الشاسعة غرب السودان.وتعد المدينة هدفا استراتيجيًا للدعم السريع، إذ تسعى إلى تعزيز قبضتها على دارفور بعد استعادة الجيش العاصمة الخرطوم الشهر الماضي.أدت الحرب التي دخلت عامها الثالث الثلاثاء إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 13 مليون شخص في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.