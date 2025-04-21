السعودية | وزير البيئة يبحث مع وزيرة الزراعة الروسية تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مدينة جدة اليوم، وزيرة الزراعة في روسيا الاتحادية أوكسانا لوت والوفد المرافق لها.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وروسيا الاتحادية، في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، إلى جانب بحث سبل دعم أوجه التعاون التجاري المشترك بين البلدين، وتعزيز الفرص الاستثمارية بينهما، في مجالات الزراعة والثروة السمكية.

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